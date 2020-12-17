Ижевск, , 22:44 — REGNUM В Ижевске число сотрудников городской администрации в течение двух лет сократилось на 32,4%. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев.

В частности, в 2019 году за счёт оптимизации численности служащих сэкономили 40 млн рублей, в 2020 году — 68 млн рублей.

Мэр добавил, что оптимизация будет продолжена, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». На втором этапе административной реформы планируется оптимизировать функции муниципальных служащих, часть их которых передадут подведомственным учреждениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году численность сотрудников аппарата Городской думы Ижевска сократят на 25%. в настоящее время в штате работают 32 человека, восемь сотрудников будут сокращены, включая один отдел. Обязанности будут распределены между остальными сотрудниками аппарата. Это необходимо для оптимизации расходов, экономия составит 7 млн рублей.

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