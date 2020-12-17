Нью-Йорк, США, , 22:43 — REGNUM Компания Coca-Cola объявила об очередном крупном сокращении персонала по всему миру, в том числе в США, 17 декабря сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заявлению компании, в ближайших планах — сокращение 2200 рабочих мест по всему миру, из них 1200 — в Соединенных Штатах

При этом в Соединенных Штатах у крупнейшего мирового производителя напитков уже работает всего около 10 000 сотрудников.

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