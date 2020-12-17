Ижевск, , 22:35 — REGNUM В 2021 году численность сотрудников аппарата Городской думы Ижевска сократят на 25%. Соответствующее решение было принято на заседании 17 декабря.

По словам спикера парламента Фарита Губаева, в настоящее время в штате работают 32 человека, восемь сотрудников будут сокращены, включая один отдел. Обязанности будут распределены между остальными сотрудниками аппарата. Это необходимо для оптимизации расходов.

«Кроме того, мы сократили на 36% текущие расходы аппарата Городской думы. Общая экономия расходов на Городскую думу Ижевска в 2021 году составит более 7 млн рублей, и мы продолжаем искать резервы для сокращения штата и расходов», — заверил Губаев.

Председатель гордумы уточнил, что сэкономленные средства направят на дополнительное финансирование социально значимых статей городского бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии 17 декабря Гордума Ижевска утвердила также бюджет города на 2021 год. Параметры бюджета-2021 определены в следующих объемах: доходы 12,755 млрд рублей, расходы — 12,909 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере 154 млн рублей или 1,19% от расходной части.