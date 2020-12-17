Ижевск, , 22:31 — REGNUM Депутаты Гордумы Ижевска приняли закон о бюджете столицы Удмуртии на 2021 год. По словам главы городского управления финансов Павла Новгородцева, проект закона прошел нулевые чтения, публичные слушания, а также обсуждения в рамках профильных и согласительной комиссий парламента.

Параметры бюджета-2021 определены в следующих объемах: доходы 12,755 млрд рублей, расходы — 12,909 млрд рублей. Дефицит ожидается в размере 154 млн рублей или 1,19% от расходной части.

Согласно документу 92% расходов в 2021 году планируется направить на реализацию 17 муниципальных программ. Основная часть расходов — 6,324 млрд рублей — будет направлена на заработную плату сотрудников школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. 142 млн рублей направят на поддержку многодетных семей, 467 млн рублей — на горячее питание младших школьников, 74 млн — на летний детский отдых.

На строительство очистных сооружений на станции «Кама-Ижевск» в следующем году предусмотрено 165 млн рублей, 19 млн рублей — на реконструкцию водопровода в Октябрьском районе Ижевска, 140 млн рублей — на строительство ГКНС №3 (главная канализационная насосная станция) и коллектора №26.

На дорожную сеть Ижевска направят 867 млн рублей, 123 млн — на уличное освещение, 96 млн — на благоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM бюджет Ижевска на 2020 год принимался бездефицитным. Доходы ожидались в размере 13,77 млрд рублей, как и расходы. Однако уже в феврале в документ внесли изменения и бюджет ушёл в дефицит — расходная часть выросла до 14,09 млрд рублей, а дефицит составил 323,46 млн рублей или 2,29% от расходов.

В июне доходы были увеличены почти на 100 млн рублей, расходы — почти на 500 млн рублей. Прогнозируемый дефицит составил 724 млн рублей или почти 5% от расходной части.