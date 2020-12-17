Москва, , 22:24 — REGNUM Россельхознадзор обеспокоен фитосанитарной обстановкой в Боснии и Герцеговины в связи с выявлением случаев поставок в Россию заражённых фруктов из этой страны. Об этом сообщили 17 декабря в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, в партиях груш из Боснии и Герцеговины четыре раза выявлялся карантинный для стран ЕАЭС объект — бурая монилиозная гниль. При этом продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, выданными Национальной организацией по карантину и защите растений БиГ.

Для обсуждения сложившейся ситуации Россельхознадзор намерен провести переговоры с управлением по карантину и защите растений министерства внешней торговли и экономических отношений Боснии и Герцеговины.

Отмечается, что «в целях сохранения фитосанитарной безопасности территории России Россельхознадзор оставляет за собой право на введение временных ограничений».