Нью-Йорк, США, , 22:17 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило свой прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 2,2% до 2,3%. Об этом говорится в распространённом 17 декабря пресс-релизе агентства.

Аналитики отмечают, что восстановление российской экономики в предстоящем году будет проходить незначительными темпами, поскольку цены на нефть останутся низкими, экономические последствия пандемии вместе с бюджетными мерами приведут к большому дефициту бюджета.

В Moody's также прогнозируют, что государственный долг России к концу 2021 года превысит 20% ВВП по сравнению с 13,9% в 2019 году.