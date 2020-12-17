Киев, , 22:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отсрочку начала функционирования электронно-торговой системы (ЭТС) для проведения концессионных конкурсов до 1 сентября 2021 года.

Об этом сообщила вечером 17 декабря пресс-служба главы украинского государства.

В пояснении пресс-службы отмечается, что проектирование, разработка, тестирование и внедрение этой электронной системы требует значительных временных и финансовых ресурсов. При этом в условиях ограниченности бюджетных средств возникает необходимость привлечения внебюджетного финансирования, существенным препятствием для чего стала эпидемия коронавирусной болезни COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году на Украине провели два конкурса по привлечениюконцессионеров в порт «Ольвия» и Херсонский морской порт. После этого власти заявили о намерены сдать в концессию остальные порты, вокзалы и другие объекты инфраструктуры.

12 декабря министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власти планируют в течение 4 лет передать в концессию или частную собственность все порты страны.