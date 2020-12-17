Москва, , 21:56 — REGNUM Граждане России за два часа подали более 100 тысяч заявлений на получение новогодних выплат на детей на портале государственных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

«За первые два часа на новую выплату на детей до восьми лет, рожденных после 1 июля 2020 года, подано на госуслугах более 100 тысяч заявлений», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что большинству семей новая выплата будет перечислена автоматически на основании ранее поданных заявлений на выплаты на детей в возрасте до трёх и до 16 лет.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на пресс-конференции анонсировал дополнительную поддержку для семей с детьми до восьми лет — единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого ребёнка.

В Минине сообщили, что на эти цели из резервного фонда правительства будет выделено порядка 73,5 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин оценил выплаты на детей к Новому году в 73,5 млрд рублей