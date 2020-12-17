Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Группа из 35 генеральных прокуроров штатов Америки подали антимонопольный иск против Google Alphabet, 17 декабря сообщает агентство Reuters.

Иск касается, в частности, препятствования со стороны Google к голосовым помощникам других интернет-компаний в автомобильных системах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря иск против Google подал генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон при поддержке генеральных прокуроров девяти других штатов.

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