Брюмат, , 21:48 — REGNUM Китайский гигант Huawei откроет свое первое зарубежное предприятие по производству технологий для мобильных сетей на востоке Франции в коммуне Брюмат. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает Agence France-Presse.

Как утверждают представители компании, открытие предприятия обойдется им минимум в 200 миллионов евро, а его работа на первых порах потребует найма около 300 человек. Компания будет заниматься разработкой технологий 5G для их реализации на всем европейском рынке.

Предприятие в коммуне Брюмат, расположенной в 10 км от города Страсбург, «в центре Европы», во прогнозам Huawei, будет в год производить оборудование стоимостью 1 миллиард евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря Huawei выпустила свою операционную систему Harmony OS, которая в будущем заменит на гаджетах китайской компании ОС Android от Google.

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