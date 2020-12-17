Сыктывкар, , 21:07 — REGNUM Депутаты Коми утвердили проект бюджета республики на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в Госсовете, республиканская казна продолжит терять доходы и сокращать расходы.

Согласно проекту бюджета, доходы Коми в 2021 году составят 79,5 млрд рублей, расходы — 89,1 млрд, дефицит — 9,6 млрд. рублей.

Редакцию главного финансового документа одобрил 21 депутат из 26 присутствующих.

«Понятно, что республиканский бюджет — это живой документ и с течением времени в него будут вноситься необходимые изменения и правки. Но главное, что в нём, несмотря на сегодняшнюю непростую финансовую ситуацию, сохранена социальная направленность», — завил глава Коми Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уйба заявил, что в 2020 году республика потерпела экономический крах из-за ограничительных мер.