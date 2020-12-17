Нью-Йорк, США, , 20:37 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США продолжили рост 17 декабря, индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы.

К настоящему моменту S&P 500 вырос на 12,37 пункта (0,33%), до 3713,54 пункта, максимум индекса — 3723,90 пункта. Nasdaq поднялся на 65,42 пункта (0,52%), до 12 723,61 пункта, максимум — 12 750,69 пункта.

Dow Jones также вырос — главный промышленный индекс поднялся на 86,76 пункта (0,29%), до 30 241,30 пункта. Максимум индекса пока составляет 30 323,78 пункта.

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