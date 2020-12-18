Скопье, , 07:26 — REGNUM Новые меры по предотвращению коронавируса в Северной Македонии вызвали панику у представителей ресторанного бизнеса. Независимая гастрономическая ассоциация и несколько других ассоциацией представителей отрасли 16 декабря потребовала срочной встречи с премьер-министром в присутствии СМИ для обсуждения введенных правительством ограничений на работу после 18:00. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Напомним, в пятницу, 18 декабря, в Северной Македонии вступают в силу новый пакет мер по предотвращению коронавируса под лозунгом «празднуй ответственно». Как сообщало ранее ИА REGNUM, в числе новых мер запрет на работу ресторанов после 18:00 (прежние меры предполагали ограничение времени их работы до 21:00).

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В пресс-релизе Ассоциации с иронией говорится, что новые меры «блестящи по сравнению с мерами, принятыми в соседних государствах и странах-членах Евросоюза. Мы верим, что вчерашние ограничительные меры не были известны не по своей вине, а из=за безответственности правительства, которое не обсудило и не приняло сразу же после их обсуждения и принятия также мер по компенсации ресторанам или по предоставлению должной финансовой поддержки, чтобы компенсировать убытки, которые повлечет за собой их реализация».

Тем не менее, до сих пор СМИ не сообщали о том, что требования предпринимателей были услышаны.

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