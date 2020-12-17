Екатеринбург, , 19:36 — REGNUM Содержание городской думы Екатеринбурга намерены увеличить на 2,7% по сравнению с 2020 годом. Соответствующее решение одобрила комиссия гордумы по бюджету и экономической политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расходы на представительный орган власти решили увеличить до 175 млн рублей. Изменение обосновали следующим образом: с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на коммунальные услуги, также депутаты обратили внимание на индексацию оплаты труда. Большая часть суммы (более 125 млн рублей) будет потрачена на зарплаты помощников депутатов и муниципальных служащих.

Проект изменений принят единогласно. Теперь решение должна утвердить на заседании городской думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гордума приняла в первом чтении бюджет Екатеринбурга на 2021 год.

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