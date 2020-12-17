Москва, , 19:25 — REGNUM Цена на литр бензина в России за неделю с 7 по 14 декабря в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 45,85 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Средняя цена на дизельное топливо за этот же период выросла ещё на две копейки и достигла 48,62 рубля.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 14 декабря средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,23 рубля, марки Аи-95 — 46,97 рубля, марки Аи-98 — 53,41 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в девяти центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Хабаровске — на 0,5%, в Орле — на 0,4%. Снижение цен отмечено в семи региональных центрах, наиболее существенное в Симферополе и Севастополе — на 0,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.