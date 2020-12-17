Лондон, , 18:53 — REGNUM Нефть Brent 17 декабря сохраняет завоеванные днем ранее позиции — он не поднялась до $52, но и не опускается ниже $51 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent подешевели на 25 центов (0,49%), до $51,33 за баррель. Диапазон марки составляет $51,06 — $51,88.

Январские фьючерсы WTI подорожали на 31 цент (0,65%), до $48,13 за баррель. Диапазон WTI — от $47,81 до $48,60 за баррель.

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