Курган, , 18:51 — REGNUM Для быстрого решения проблемы с ростом цен на продовольствие возможно введение госрегулирования на отдельные продукты, а также снижение объёмов вывоза. Глава Курганской области Вадим Шумков высказал своё мнение о сдерживании растущих цен на продовольственные товары в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

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Сперва Вадим Шумков развеял миф о перепроизводстве продовольствия в России.

«Перепроизводство — это когда гражданин с зарплатой ниже среднего уровня думает о том, что ему выбрать на обед — курицу и свинину, а не о том, сколько раз в день ему можно хоть что-нибудь поесть, чтобы не разориться. Среднеоптовая цена килограмма мяса в нашей стране не должна быть выше, чем в странах Европейского союза, где в рублёвом эквиваленте земля, как основное средство производства, дороже в тысячи раз, стоимость труда дороже раз в пять-десять, а проценты по кредитам на создание и развития производства меньше раз в 5−7», — поясняет Шумков.

Глава Зауралья предлагает наращивать объёмы производства сельхозпродукции. Но этому «мешают» свободные сельскохозяйственные земли и далеко не везде занятое сельское население.

Требуется не только наращивание инструментов господдержки. Не хватает «длинных» и недорогих кредитов. Необходимо внедрение чёткого планирования развития экономики с указанием сроков реализации проектов, источников финансирования и органов, ответственных за реализацию, выстраивание справедливого паритета между финансовым и реальным сектором.

«С большим уважением отношусь к финансовой системе и к банкам, но невозможно массово создавать новые производственные предприятия в реальном секторе, когда кредиты даются всего лишь на несколько лет и под ставку 10−15% годовых. Нужны меры по государственному стимулированию сбыта и внутреннего спроса, поскольку ничего «невидимая рука рынка» сама по себе так и не нарегулировала. Она лишь шарится в карманах населения вот уже много лет», — отметил курганский губернатор.

При доходности сельхозпроизводства в 5−7% невозможно возвращать ежегодно 12−15%, параллельно выплачивая тело кредита, отметил он.

«Сейчас нужен паритет, нельзя, чтобы чистая прибыль пары-тройки банков превышала совокупную прибыль всего реального несырьевого сектора страны. Нельзя, чтобы пропавшие в нескольких лопнувших банках суммы превышали совокупность сумм всех программ господдержки. В банках заняты сотни тысяч человек, а в реальном секторе работают десятки миллионов. И пока мы не построили прекрасное в своих презентациях постиндустриальное будущее, нужно понимать, чем реальный сектор огромной страны будет прирастать и развиваться в суровом настоящем. Да еще и в кольце «друзей» по периметру», — поясняет глава Зауралья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря вопрос о причинах резкого повышения цен на продовольствие в России поднимался дважды. «Рекордный урожай — 131 млн, а может, даже больше, а цены на хлеб растут. Чушь какая-то, ерунда», — отметил глава государства.

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