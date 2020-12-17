Курган, 17 декабря 2020, 18:51 — REGNUM Для быстрого решения проблемы с ростом цен на продовольствие возможно введение госрегулирования на отдельные продукты, а также снижение объёмов вывоза. Глава Курганской области Вадим Шумков высказал своё мнение о сдерживании растущих цен на продовольственные товары в своём аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина: мнения и реакции»
Сперва Вадим Шумков развеял миф о перепроизводстве продовольствия в России.
«Перепроизводство — это когда гражданин с зарплатой ниже среднего уровня думает о том, что ему выбрать на обед — курицу и свинину, а не о том, сколько раз в день ему можно хоть что-нибудь поесть, чтобы не разориться. Среднеоптовая цена килограмма мяса в нашей стране не должна быть выше, чем в странах Европейского союза, где в рублёвом эквиваленте земля, как основное средство производства, дороже в тысячи раз, стоимость труда дороже раз в пять-десять, а проценты по кредитам на создание и развития производства меньше раз в 5−7», — поясняет Шумков.
Глава Зауралья предлагает наращивать объёмы производства сельхозпродукции. Но этому «мешают» свободные сельскохозяйственные земли и далеко не везде занятое сельское население.
Требуется не только наращивание инструментов господдержки. Не хватает «длинных» и недорогих кредитов. Необходимо внедрение чёткого планирования развития экономики с указанием сроков реализации проектов, источников финансирования и органов, ответственных за реализацию, выстраивание справедливого паритета между финансовым и реальным сектором.
При доходности сельхозпроизводства в 5−7% невозможно возвращать ежегодно 12−15%, параллельно выплачивая тело кредита, отметил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря вопрос о причинах резкого повышения цен на продовольствие в России поднимался дважды. «Рекордный урожай — 131 млн, а может, даже больше, а цены на хлеб растут. Чушь какая-то, ерунда», — отметил глава государства.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин: «Рекордный урожай, цены на хлеб растут — чушь какая-то, ерунда»