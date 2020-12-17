Москва, , 18:28 — REGNUM Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», подписал 17 декабря президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей будет проведена «гражданам России, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство РФ, в размере пяти тысяч рублей на каждого такого ребёнка».

Это делается в целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми. Правительству РФ поручается «обеспечить в установленном порядке финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вышеуказанные выплаты, по данным Минтруда РФ, получат 16 млн российских детей.

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