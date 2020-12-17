Москва, , 19:29 — REGNUM Изменения в правилах обращения с наличными деньгами на территории Российской Федерации, которые коснутся оплаты наличными, переводов и снятия денег в банкоматах, вызвали критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё отношение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Написано красиво. По таким законам ни один депутат не сможет купить себе дворец на появившиеся из воздуха миллиарды, но мы-то знаем, против кого эти законы будут работать, а против кого — нет», — поделился мнением Александр Ш.

Многие комментаторы выразили свою обеспокоенность тем, что, чем труднее становится пользоваться наличными деньгами и чем больше в жизни человека появляется виртуальная валюта, тем менее безопасным становится его финансовое положение.

«Что такое электронные деньги? Это вроде бы твои деньги, а вроде бы и не твои. Вроде есть у тебя деньги, но свет отключили, вот уже и нет денег. А если какая-нибудь катастрофа или, что похуже, в плоть до заморозки счетов, как здесь быть? Как то меня это беспокоит, полный отказ от наличных. Карточка, спору нет, это удобно, но нас всегда штормит и куда нас качнет, не знаешь», — написал Евгений Ф.

Некоторые граждане привел ив пример опыт других государств, которые принимали попытку вывести из оборота наличные деньги. Граждане указали, что данный опыт оказался неудачным и поэтому люди призывают руководство страны отказаться от намерения перевести людей на использование виртуальных денег.

«Скандинавы уже пробовали отказаться от наличных. В итоге к ним вернулись. Там вопрос отказа от наличности, в данный момент рассматривается как подрыв экономики. А мы с нашей организацией платежей, с нашей территорией, с нашим менталитетом и т. д. прёмся на те же грабли, что влетели и до нас! Глупо. Государство ничего не сделает в ущерб правящему классу. Отсюда вывод: «Кому выгодно!», — пишет пользователь Виктор.

Но часть пользователей всё же осталась при мнении, что наличные не исчезнут и те, кто захочет, будет иметь возможность осуществлять расчёты физической валютой.

«Ничего не получится с электронными деньгами, бумажки настоящие не заменимы. А вот электронные деньги легко изымаются: «чик-чик» и нет денег. Купюры и монеты — это более ощутимое. Скорее всего, так называемый «кэш», станет более приемлемым везде и будут делать скидку на товар, в отсутствии покупательной способности, при оплате наличными», — считает Юра М.

Напомним, с 10 января 2021 года в России начнут действовать новые правила обращения с наличными деньгами.