Москва, , 18:16 — REGNUM Порядка 16 млн детей получат выплаты, объявленные сегодня, 17 декабря, президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом заявил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «России 24».

Котяков «По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 млн детей и, соответственно, такие семьи получат выплату на каждого ребёнка по пять тысяч рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что российские семьи с детьми до семи лет получат к Новому году подарок — выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребёнка.

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