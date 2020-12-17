Москва, 17 декабря 2020, 18:16 — REGNUM Порядка 16 млн детей получат выплаты, объявленные сегодня, 17 декабря, президентом РФ Владимиром Путиным.
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Об этом заявил российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «России 24».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что российские семьи с детьми до семи лет получат к Новому году подарок — выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребёнка.
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