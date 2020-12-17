Магнитогорск, Челябинская область, , 18:11 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области идут работы по созданию полигона для утилизации твёрдых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Чиновники отмечают, что соглашение с АО «Управление отходами» заключили ещё в 2015 году. Однако вплоть до 2019-го работы фактически не велись. И лишь затем процесс активизировали. В середине 2021 года планируется запустить и мусоросортировочный комплекс, и полигон.

Старую магнитогорскую свалку ожидает рекультивация по образцу той, что ранее была в Челябинске. Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин дал ответ на вопрос о том, не пробуксовывает ли в стране эта реформа, и назвал основные её задачи.

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