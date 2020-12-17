Ново-Огарево, Московская область, , 18:11 — REGNUM Рост цен на хлеб и макаронные изделия в России при рекордном урожае в 2020 году не может не вызывать возмущения. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря.

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"Это, честно говоря, меня так задело. При том, что у нас рекордный урожай за последние шесть лет, и в этом году он будет 134 миллиона тонн, а может быть и больше, — а хлеб растёт в цене, макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати-то?» — сказал глава государства.

Он также коснулся цен на подсолнечное масла, отметив, что их стали искусственно повышать до уровня общемировых.

«На 17% рост. Что, у нас семечки нет? Достаточно тоже. А почему происходит? Потому что на мировых рынках выросла цена, значит, на внешний рынок пошло больше значительно, и начали внутренние цены «подтаскивать» к общемировым, что совершенно недопустимо», — заявил Путин.

Вместе с тем президент отметил, что где-то цены растут и объективно. Это может быть связано, например, с ростом стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей.

«Это неизбежно. Некоторые товары мы собираем. Значительную часть комплектующих, которые стали дороже, мы закупаем за большее количество рублей, потому что рубль немножко просел», — пояснил он.

Говоря о мерах правительства по сдерживанию цен, Путин отметил, что главное — «не перегнуть палку и не пережать с административными мерами».

«Надо было своевременно это делать, более рыночными методами. Ввозные таможенные пошлины надо было скорректировать — вот и всё, делов-то. Эти инструменты хорошо известны, надо только вовремя было реагировать на это», — заключил президент.