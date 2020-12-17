Курган, , 18:10 — REGNUM Курганскому предприятию по производству дорожной техники «Регион 45» участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволило за полгода увеличить производительность труда на 63%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дорожная техника от «Регион 45» поставляется во все регионы России и отправляется на экспорт. К 2023 году предприятие планирует увеличить прибыль вдвое.

«Совместная работа Федерального центра компетенций (ФЦК) с коллективом предприятия позволила выявить проблемные точки: от ошибок в логистике перемещения комплектующих, до организации рабочих мест», — сообщил руководитель проекта ФЦК Максим Максименко.