Синьцзян, , 17:52 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в округе Тачэн, создается пилотная зона развития и открытости; соответствующее решение утверждено Госсоветом КНР. Об этом 17 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на правительственную директиву, позволяющую центральным властям предлагать в таких зонах реализацию инфраструктурных проектов с помощью льготных кредитов.

Как заявил заместитель руководителя центра политических исследований при комитете КПК Тачэна Чан Чэн, в округе ожидается создание трансграничных индустриальных парков, а также развитие финансового сектора. Отмечается также, что округ, имеющий площадь около 105,5 тыс. кв. км, связан фактическим взаимным дополнением с Казахстаном. В прошлом году окружной бюджет увеличился более, чем на 5% и составил около 70 млрд юаней (10,7 млрд долларов).

Напомним, что опережающие темпы развития Синьцзяна связаны с необходимостью искоренения бедности и нищеты и вывода региона из статуса «проблемных».