Нью-Йорк, США, , 17:50 — REGNUM Основные индексы американского фондового рынка выросли на старте торговой сессии 17 декабря.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 162,74 пункта (0,54%), до 30 317,28 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,73 пункта (0,61%), до 3723,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 80,77 пункта (0,64%), до 12 738,95 пункта.

Оптимизм рынка связан с заявлением Федрезерва США о планах по сохранении базовой ставки на низком уровне в течение трех лет, а также прогрессом переговоров в Конгрессе о пакете помощи американской экономике.

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