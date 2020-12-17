Москва, , 17:40 — REGNUM Законопроект о государственном регулировании цен внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 17 декабря.

Предлагается установить правовой механизм государственного контроля за уровнем цен и за соотношением долей прибыли для всех участников производства продовольственных товаров и продуктов питания.

Поправками предлагается прописать, что уровень предельных значений торговых наценок, которые не могут превышать для производителей первичного сырья (зерно, молоко, овощи и так далее) — 45% от себестоимости их производства, для переработчиков — 15% от отпускной цены производителя сырья, для организаций оптовой торговли — 10% от отпускной цены производителя продовольственных товаров, для организаций розничной торговли, включая рынки — 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены, а для организаций общественного питания — 15% от отпускной цены производителя продовольственных товаров или оптовой цены.

«Принятие данного законопроекта позволит в период финансово-экономического кризиса в мире и в стране поддержать население государственными мерами по гибкому регулированию цен на продовольственные товары, особенно на продукты первой необходимости», — отмечают авторы.