Ярославль, , 17:31 — REGNUM «Ярославский союз профессиональных перевозчиков» направил коллективное обращение уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову по вопросу закрытия 26 маршрутов в Ярославле, которые сейчас работают по нерегулируемому тарифу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат регионального бизнес-омбудсмена.

«Маршрутки» в Ярославле City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM мэрия Ярославля планирует закрыть 26 маршрутов с июля 2021 года и ввести взамен 18 новых, которые будут осуществлять перевозки по регулируемому тарифу, с учетом льгот. Представители частного бизнеса считают, что подобная реформа ущемляет их права.

«Представители отрасли указывают на нестабильность условий для ведения предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. В 2018 году, соблюдая договоренности с экс-мэром Владимиром Слепцовым, большинство из них заменили свои автобусы на новые. Со стороны мэрии было гарантировано продление срока действия свидетельств для добросовестных перевозчиков на 7 лет. Однако обещанных мэром новых свидетельств они не дождались: с приходом нового главы города «правила игры» вновь поменялись. Теперь для участия в конкурсных процедурах предпринимателям снова придется заменить подвижный состав. Между тем, у многих остались невыплаченными платежи по договорам лизинга за «слепцовские» автобусы — срок действия некоторых договоров заканчивается только в конце 2022 года. Аргумент мэрии о том, что коммерческий транспорт не перевозит льготников, сами маршрутчики считают надуманным: они уверяют, что неоднократно обращались с этой инициативой, но каждый раз получали отказ» — приводит мнение бизнесменов аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей.

По мнению самого Альфира Бакирова в проекте мэрии недостаточно четко обозначены конечные цели транспортной реформы в Ярославле, не понятно и финансово-экономическое обоснование. На данный момент на частные маршруты выходит 303 единицы транспорта, их ликвидация — это риск роста уровня безработицы. Работу могут потерять 1,5 тысяч человек.

«Отсутствуют определенные гарантии для малого бизнеса по участию в конкурсных процедурах распределения маршрутов. Нет детализации материальной базы предпринимателей, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки: нужно понимать, какой подвижный состав есть у перевозчиков на данный момент, отвечает ли он требованиям новой концепции и можно ли «вписать» его в предлагаемую схему. Но главное, на мой взгляд, — это отсутствие внятного ответа на вопрос, зачем закрывать сразу 26 популярных у ярославцев маршрутов. Аргумент, что большинство из них ездят нерегулярно и не по графику, не должен быть основанием для таких радикальных мер. Есть механизмы контроля, в том числе дистанционного, которые могут устранить возникающие проблемы», — заявил уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Также бизнес-омбудсмен призывает учитывать и мнение самих пассажиров.

«Нужно спросить мнения у самих ярославцев, которые пользуются общественным транспортом. Пока у людей недостаточно информации, и для большинства налицо лишь минусы. Ведь очевидно, что в случае сокращения общего количества транспорта почти на 150 единиц, интервалы движения на маршрутах возрастут, а пассажиры лишатся возможности доехать из одного конца города в другой без пересадок. В предлагаемой реформе есть и плюсы, но они менее явные. Отсюда и недопонимание, какова конечная цель и чьи интересы здесь в приоритете. Поэтому я выступаю за открытое обсуждение и разъяснение нововведений с участием горожан, бизнеса, муниципальных предприятий, органов власти — всех заинтересованных сторон. По-другому решать такие остросоциальные вопросы неправильно и нельзя», — отмечает Альфир Бакиров.

Свою оценку ситуации Альфир Бакиров направил в адрес Ярославской областной думы.

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