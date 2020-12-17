Москва, , 17:29 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 11 декабря составил $587,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 4 декабря международные резервы страны составляли $587,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,6 млрд, или на 0,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что снижение показателя произошло «преимущественно под воздействием отрицательной курсовой переоценки».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $436,88 млрд, специальные права заимствования — $6,95 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $133,67 млрд.