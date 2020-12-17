Ново-Огарево, Московская область, , 17:24 — REGNUM Выплаты к Новому году пообещал российским семьям с маленькими детьми президент РФ Владимир Путин 17 декабря в ходе большой пресс-конференции.

Владимир Путин «Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатят по пять тысяч рублей. Каждому ребёнку».

Напомним, после объявления пандемии российским семьям с детьми дважды были выплачены деньги в размере 10 тысяч рублей — весной и летом 2020 г.

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