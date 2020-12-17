Москва, , 19:35 — REGNUM Заявление лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского о том, что самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Государство должно налогами цены регулировать. Для начала производители должны свою отпускную цену писать на упаковке, Далее, как во всём мире, ставишь наценку 15%, платишь 5% налог, наценка 30% — налог 10%, наценка 50% — налог 20%, наценка 100% — налог 40%, наценка 200% — налог 80%. Платят все, и никто не жалуется, а это наша страна, это наши законы, и кому не нравится, могут строить магазины в Африке, там вообще никто налоги не платит», — написал пользователь Серёжа.

Многие пользователи пришли к выводу, что Жириновский зачастую прибегает к излишне радикальным идеям, но в то же время оглашает тем самым тенденции в правительстве, которое готово применять соразмерные решения.

«В. Жириновский всегда являлся глашатаем самых радикальных мер и предложений, и данное не является исключением. Следует заметить, что в ситуации с необоснованным повышением цен на продукты действительно стоить принимать жесткие меры регулирования, поскольку недобросовестные производители очень легко и без сомнений смогли завысить цены, не опираясь на реальные доходы и возможности граждан. Поставщики должны понимать свою ответственность, поэтому, возможно, такое предложение станет поводом для введения несколько иной, но эквивалентной «по жесткости» контролирующей меры», — считает Василий Д.

Люди считают, что если бы Жириновский действительно хотел, чтобы в России появился подобный инструмент по регуляции цен на продукты, то ему бы не составило особого труда добиться этого.

«А что ему мешает инициировать подобное действие? Кто против таких списков, их тоже включить в этот список. В проклятой Америке существует закон о необоснованной прибыли. Если продавцы не могут объяснить, почему установили такие цены, то их подвергают серьёзным санкциям и в первую очередь штрафуют. Штрафы превышают 110% с прибыли, поэтому там нет 300%-ной накрутки на товар, как у нас», — пишет пользователь Керя.

Некоторые граждане пришли к выводу, что регуляция цен ситуацию кардинально не исправит. Граждане уверены, что население страны достойно намного большей минимальной заработной платы, чтобы попросту не беспокоиться о том, как гражданам прокормить себя и свои семьи.

«Может, Жириновский попросит поднять минимальную заработную плату до 36 тыс. рублей? При данном уровне цен (в регионах) уже давно пора уходить от минимума в месяц, а нужно переходить к минимуму в час, и налоги человек должен сам выбирать: платить самому либо дать возможность это делать работодателю», — поделился мнением пользователь «***».

Напомним, 17 декабря лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест.