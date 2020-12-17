Москва, , 17:13 — REGNUM Для того, чтобы уровень бедности в России сократился до 6,5%, правительство страны должно отказаться от либеральной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

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«Надо отказаться от либеральной экономической политики, уволить либеральную команду и начать проводить в жизнь правильную, национально-ориентированную, патриотическую экономическую политику», — сказал Хазин.

По его словам, наиболее вредоносны для России либеральная денежно-кредитная, бюджетная, налоговая и внешнеторговая политика.

«Нужно заниматься поддержкой внутреннего производителя. Рубль надо сделать инвестиционной валютой. Значительная часть реальных производителей вообще не могут получить кредит. А те, которые могут, вынуждены это делать на крайне невыгодных условиях», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что к 2030 уровень бедности в РФ надо понизить до 6,5%.