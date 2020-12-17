Подгорица, , 17:12 — REGNUM По сравнению с 2019 годом, когда аэропорты Черногории зафиксировали пассажиропоток на числе в 2,6 миллиона пассажиров, в 2020 году было обслужено всего 510 234 пассажира и 5 130 самолетов.

Операционные службы аэропорта Тиват обслужили 2232 самолета, в прошлом году — 6 882, в то время как количество пассажиров в этом году составило 186 592, а в прошлом году — 1 343 808 пассажиров.

Операционные службы аэропорта Подгорицы обслужили 2 898 самолетов, в прошлом году — 6 983, при этом количество пассажиров составило 323 647 в этом году, а в прошлом году — 1 216 918.Количество перевезенных пассажиров уменьшилось на 80%.

В 2020 году два аэропорта страны до 31 октябрязаработали 7 миллионов евро, а в прошлом году — более 34 миллионов евро, что означает падение выручки на 80%.В прошлом году прибыль до налогообложения составила 15 млн евро, а в этом году убыток составит не менее 10 млн евро.