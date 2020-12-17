Москва, , 17:12 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о снижении уровня бедности в РФ до 6,5% к 2030 году полностью вписывается в международную повестку дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон.

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«В России, как и в других странах, являющихся членами Организации объединенных наций, принята стратегия из 17 Целей устойчивого развития. Борьба с бедностью — это одна из первоочередных важнейших целей этой стратегии. По прогнозам МВФ, в ближайшие пять лет уровень номинального ВВП в нашей стране на душу населения изменится с 9,97 тыс. долларов до 13 тыс. долларов. Конечно, мы понимаем, что уровень доходов нельзя однозначно оценивать с помощью этого показателя, однако понять направление, тенденцию вполне возможно. Экономика должна расти», — сказала она.

Рост экономики, как подчеркнула Духон, в свою очередь приводит к росту благосостояния граждан, уменьшению количества бедных.

«Президент обозначает задачу уменьшения количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, как стратегическую — задачу ближайших десяти лет, — отметила эксперт. — Конечно же, для решения этой задачи важно, насколько удастся реализовать все Национальные проекты, рассчитанные на период до 2024 года, насколько удастся сохранить их финансирование. Как мы знаем, нацпроекты нацелены на экономический рост, создание комфортной среды для жизни и поддержку и развитие человеческого капитала. Нацпроекты, безусловно, являются стратегическими и дадут свой эффект в отдаленной перспективе».

По мнению Духон, если все предусмотренное удастся реализовать, то цель уменьшения количества бедных достижима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза заявил, что для того, чтобы добиться снижения уровня бедности в РФ до 6,5%, надо обеспечить очень высокий рост добавленной стоимости.