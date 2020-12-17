Москва, , 16:47 — REGNUM Четвертая промышленная революция невозможна, если институт конкуренции работает неэффективно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала выводы экспертов Всемирного экономического форума, которые призвали РФ «актуализировать принципы защиты конкуренции и антимонопольное регулирование».

«Четвертая промышленная революция невозможна при отсутствии эффективной работы института конкуренции. Как мы видим, многие рынки в период пандемии требовали вмешательства государства. Адекватная государственная политика в области применения стимулирующих мер привела к положительным результатам. Но не стоит забывать, что эти меры временные и именно здоровая конкуренция на рынках стимулирует внедрение новых технологий, повышает качество товаров и услуг, обеспечивает эффективное распределение ресурсов, — сказала Скрыль. — В связи с этим в 2019 году была принята Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года».

Согласно данной Стратегии, как пояснила эксперт, каждые пять лет на период с 2020 года необходимо разрабатывать и принимать на федеральном уровне «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции и обеспечению перехода отдельных отраслей из состояния монополии в состояние конкурентного рынка.

«Объективно говоря, пандемия внесла корректировки по срокам разработки планов мероприятий. Но в целом данная инициатива имеет значительный вес при построении цифровой экономики», — подытожила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Скрыль рассказала о проблемах развития в РФ цифровых технологий.