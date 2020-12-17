Москва, , 16:45 — REGNUM Слабая готовность РФ к модернизации инфраструктуры в энергетическом секторе определяется двумя факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала доклад Всемирного экономического форума, авторы которого пришли к выводу, что РФ меньше ряда стран готова модернизировать инфраструктуру в энергетике.

«Слабая готовность РФ к модернизации инфраструктуры в энергетическом секторе определяется двумя факторами. Во-первых, в РФ достаточное количество природных энергоресурсов, чем не могут похвастаться ряд европейских стран. В связи с этим стремительная трансформация в энергетике может негативно сказаться на стабильной работе ряда промышленных предприятий и лишить бюджет части сырьевых доходов, столь важной в кризисное время. Во-вторых, если рассматривать переход на альтернативные энергетические технологии, то здесь барьером являются территориальные особенности РФ. В регионах, где возможно построить соответствующую инфраструктуру, находится мало потребителей. А при транспортировке электроэнергии на большие расстояния будут наблюдаться существенные потери, что сделает логистику совершенно невыгодной», — сказала Скрыль.

По ее мнению, безусловно, эти факторы являются сдерживающими, но не нужно считать их ограничивающими.

«Будущее невозможно без новых, эффективных, «зеленых» технологий, поэтому текущий кризис — это инструмент развития и сигнал для трансформации экономики в русле мировых цифровых тенденций», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировое потребление электроэнергии по итогам 2020 года сократится на 2%.

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