Брянск, , 16:46 — REGNUM Завод медицинского стекла может появиться в Брянске. Проект обсудили 17 декабря на заседании рабочей группы инвестиционного совета городской администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

Спикерами выступили представители ООО «Компания ЕвроСтрой». Потенциальные инвесторы предлагают рассмотреть идею создания на территории Брянской области высокотехнологичного комплекса по переработке бытовых отходов и завода медицинского стекла. На заседании стороны обсудили источники финансирования и пожелания в отношении требуемого земельного участка. Инвестпроект решено рассмотреть с участием более широкого круга специалистов.

Заседания инвестиционного совета проводятся городской администрации не реже двух раз в год.