Москва, , 16:43 — REGNUM Крупные агломерации в РФ лучше справляются с последствиями пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала доклад Всемирного экономического форума, авторы которого упрекнули РФ за недостаточное развитие доступа к цифровым технологиям.

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«Основной упрек ВЭФ заключается в том, что в России слабо развита цифровая экономика и цифровые навыки жителей, — отметила Скрыль. — Именно благодаря цифровизации многие экономики выходят из кризиса, выстраивая продуктивную и устойчивую траекторию развития. Действительно Россия отстаёт от стран — лидеров в этом сегменте. Главными факторами, тормозящими цифровое развитие, является большая дифференциация регионов по уровню цифровых технологий, инфраструктуры, институтов и владению цифровыми компетенциями. Ведь если включить в анализ только крупные агломерации, например Москву и крупные производственные центры, то показатель развития цифровой экономики будет на уровне развитых стран. Также мы можем увидеть, что и в борьбе с эпидемией крупные центры справляются лучше».

В качестве примера эксперт привела опыт применения цифровых технологий во внедрении телемедицины.

«Объем рынка дистанционных медицинских консультаций в период пандемии вырос на 72%», — сказала Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о выводах экспертов ВЭФ высказался экономист Константин Ордов.