Москва, , 17:04 — REGNUM Текущая экономическая ситуация в России такова, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) следует потратить на поддержку малого бизнеса. Об этом 17 декабря корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин.

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По его словам, в 2020 году из-за пандемии экономика РФ претерпела определенные метаморфозы. В числе таких эксперт назвал снижение платежеспособного спроса населения. В частности, многие граждане были вынуждены отказаться от приобретения товаров длительного использования, запасаясь при этом товарами первой необходимости.

Трудности испытали не только граждане, но и предприятия. Так, резко сократилось число субъектов малого бизнеса. Особенно остро это коснулось сфер торговли непродовольственными товарами, оказания услуг. И хотя, в структуре ВВП страны эта негативная тенденция и просматривается не сильно, малый бизнес выполняет важнейшие социальные функции в виде поддержки занятости населения и диверсификации товаров и услуг на рынке.

«Восстановить все на докризисный уровень очень непросто. Предприятия открыть заново — нелегко. Поэтому фонд национального благосостояния именно в целях поддержки этого социально значимого сектора экономики тратить надо», — сказал Ковригин.

По мнению эксперта, рациональное использование средств ФНБ на малый бизнес поддержит занятость и платежеспособный спрос населения. Это в свою очередь поможет развитию экономики в целом, поддержит социальную и политическую стабильность.

«Фонд национального благосостояния — элемент стабильности государства и общества, но «мёртвым грузом» держать большой объём средств не надо. Не надо бояться инвестировать средства фонда, тратить их, ибо большого инфляционного эффекта из-за вспрыскивания денег в экономику это иметь не будет. Инфляция и так на историческом минимуме за последние годы», — заявил Ковригин.

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