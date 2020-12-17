Ханты-Мансийск, , 16:34 — REGNUM В Югре разрешена эксплуатация пяти ледовых переправ межмуниципального значения и одной технологической. Об этом сообщает ГУ МЧС по ХМАО.

Для проезда автотранспорта открыты две ледовые переправы через реки Ятрия и Щекурья у Саранпауля в Берёзовском районе. Грузоподъемность обеих переправ — 15 тонн. И три переправы в Ханты-Мансийском районе: две на реке Ендырская у деревни Белогорье и посёлке Луговском, и одна на протоке Большая Неулева с подъездом у села Зенково. Разрешенная грузоподъемность ледовых дорог в Ханты-Мансийском районе — 10 тонн.

Кроме того, в Ханты-Мансийском районе допущена в эксплуатацию одна переправа технологического назначения.