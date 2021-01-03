Москва, , 16:18 — REGNUM Обязательная маркировка молочных товаров начнётся с 1 июня 2021 года. Согласно распоряжению правительства РФ, опубликованному на официальном портале нормативно-правовых актов, уточняется, что первыми начнут маркироваться сыры и мороженое и «прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао».

Молоко

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С 1 сентября следующего года обязательной маркировке подлежит молочная продукция сроком хранения более 40 дней, а с 1 декабря 2021 года — продукция со сроком хранения менее 40 суток.

Исключение составит молочная продукция массой 30 мг и менее, упакованная непромышленным способом в розничной торговле, детского питания для детей до трёх лет и специализированного диетического лечебного и профилактического питания.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России в середине июля 2019 года. Его планируется завершить 31 декабря 2020 года.

В августе 2020 года «Партия Роста» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить маркировку молочной продукции. По мнению авторов письма, внедрение системы может стать угрозой для существования отечественных молокоперерабатывающих предприятий.