Москва, , 16:21 — REGNUM В 2021 году в России сохраняется риск массовых банкротств компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«У российского правительства есть резервы для поддержания приемлемого уровня жизни граждан, но проблема, возможно, в том, что кризис еще не кончился, а 2021 год готовит много неприятных сюрпризов, которые потребуют гораздо более активным мер поддержки со стороны государства, — сказал Ордов. — Возможные риски массовых банкротств компаний, третья волна вируса, падение фондовых рынков, продовольственная инфляция — всё это в 2021 году может войти в резонанс и привести к «идеальному шторму» на внутреннем финансовом рынке России, когда альтернативы государственным средствам уже не останется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ пока не наблюдается предпосылок для радикального снижения уровня бедности.

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