Краснодар, , 16:14 — REGNUM Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отреагировал на вопрос о водоснабжении региона, который был поднят 17 декабря в ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция»

«Хочу поблагодарить президента за внимание к проблемам Краснодарского края, мы получаем большую поддержку в решении ключевых вопросов развития региона, в том числе водоснабжения и водоотведения в приморских городах и развития их инфраструктуры», — написал в телеграм-канале кубанский губернатор.

Глава региона отметил, что самая острая ситуация с водоснабжением сегодня сложилась в Новороссийске и Геленджике, что связано с высоким износом Троицкого водопровода.

«В прошлом году мы приступили к его масштабной модернизации — выделили 4 млрд рублей из краевого бюджета. Уже ввели два новых участка, в 21 и 22 году введем еще три протяжённостью 36 километров. Кроме того, в Новороссийске построили две водопроводные насосные станции, в Геленджике идет разработка новых месторождений пресной воды. Эти вопросы мы закрываем за счет краевых средств. Водоснабжение этих приморских городов улучшится уже в 2021 году», — сообщил Кондратьев.

Он добавил, что в Геленджике по программе «Чистая бухта» запланировано разделение ливневых и фекальных стоков и их очистку, однако здесь региону нужна федеральная поддержка.

«Требуется реконструкция очистных и в Новороссийске — мы также рассчитываем на помощь из федерального бюджета», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в колл-центр пресс-конференции Владимира Путина поступил вопрос из Новороссийска о ситуации с водоснабжением — почему введение графиков для Крыма это ЧС, а для Кубани — норма.