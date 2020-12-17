Москва, , 16:12 — REGNUM В РФ пока не наблюдается предпосылок для радикального снижения уровня бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные Всемирного банка, согласно которым в 2020 году уровень бедности в РФ будет на уровне 14,2%.

«Уровень бедности 12% и 14% все-таки для постиндустриального общества слишком большой, и его можно преодолеть только в растущей экономике, — сказал Ордов. — А мы понимаем, что восстановление до уровня начала 2020 года произойдет в лучшем случае к середине 2022 года. Поэтому особых надежд и предпосылок для радикального снижения уровня бедности нет, а вот риски его роста остаются. Причем остаются такие феномены как работающий бедный или бедная семья из пяти человек, где родители получают медианную зарплату по экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, как на самом деле в РФ «победят» бедность.

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