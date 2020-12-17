Ново-Огарево, Московская область, , 16:10 — REGNUM Индексация работающим пенсионерам необходима в России, особенно в условиях пандемии, сообщил 17 декабря президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

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Глава государства отметил, что в СССР «работающим пенсионерам пенсию вообще не платили».

Владимир Путин «Но в сегодняшних условиях особенно, когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна».

Президент добавил, что «нужно разобраться» с тем, что есть «элементы незачёта некоторых компонентов пенсионного обеспечения при определении конечного результата для пенсионера».

Напомним, Путин заявил, что индексация пенсий в 2021 году составит 6,3%.

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