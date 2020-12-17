Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Ростовский цирк получит на реставрацию 26 млн рублей. Средства на эти цели заложены в бюджете на 2021 год.

ИА REGNUM напоминает, что о начале разработки проекта реконструкции здания Ростовского государственного цирка в 2020 году заявлял директор учреждения Игорь Байтингер. Сообщалось, что ремонт построенного в 1957 году здания может обойтись в сумму, превышающую 600 млн рублей.

Ростовский государственный цирк находится в федеральном подчинении и является объектом культурного наследия региона. Несколько лет назад здание стало источником опасностии для сотрудников, и для зрителей из-за аварийного состояния.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону разработают проект реконструкции цирка