Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 17 декабря, нефтяные цены опять растут, хотя к середине дня рост замедлился, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена нефти марки Brent выросла на 0,65%, до $51,27 за баррель, а цена WTI — на 0,6%, до $48,28 за баррель.

Таким образом, цены вернулись на докризисные уровни начала марта 2020 года, обновив локальные максимумы.

Скорее всего, рост связан с заявлением наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль-Сауда о том, что соглашение ОПЕК+ может быть продлено ещё на два года.

Если цена Brent в ближайшие дни сможет закрепиться выше $52 за баррель, то далее возможен рост как минимум до $55, возможно также достаточно быстрое движение на $58−60 за баррель.

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