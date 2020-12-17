Москва, , 16:00 — REGNUM В России с бедностью борются не столько мерами прямой финансовой помощи, сколько статистическими и регуляторными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка о том, что уровень бедности в России по итогам текущего года будет на уровне 14,2% против 12,3% в 2019 году.

«Скоро заработает новый закон расчета прожиточного минимума, и на 2021 год параметры этого показатели понятны. А вот в 2022 году и далее, вполне возможно, получится подкрутить исходные данные, чтобы, может, и не существенно, но статистически отчитаться о победе над бедностью, — предположил Ордов. — Проблемы скрытой безработицы и частичной занятости в период экономического кризиса 2020 года явно проявились при повышении пособия по безработице до прожиточного минимума, когда количество безработных резко выросло. Возможно, это действенный инструмент как реальной борьбы с бедностью, так и потери со статистических радаров граждан, которые не захотят приходить на биржу труда, если пособие сократится до полутора тысяч рублей в месяц, например».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2021 году бедность в России будет расти, хотя не взрывными темпами.

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