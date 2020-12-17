Москва, , 15:59 — REGNUM Российский рубль 17 декабря днем заметно дорожает в ответ на политическую ситуацию и стабильную нефть, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 72,85 руб. и может провести сессию в пределах 72,60−73,50 руб. Евро стоит 89,12 руб. и торгуется в диапазоне 89−90 руб.

Пока идет пресс-конференция президента Владимира Путина, рубль закономерно воодушевлен.

Впрочем, стоит отдавать себе полный отчет в том, что по мановению волшебной палочки ничего не изменится в системе, которая в отсутствие мощного финансирования борется с малопонятным вирусом.

Бедных действительно может стать меньше, но чисто на бумаге, за 15 календарных дней, оставшихся до конца 2020 года, здесь в качественную сторону не изменить ровным счетом ничего.

Чуть позже эйфория из курса рубля уйдет, потому что она абсолютно не обоснована, и доллар и евро выровняются», — считает эксперт.

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