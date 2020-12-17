Пенза, 17 декабря 2020, 16:13 — REGNUM Журналист газеты «Юный ленинец» Юлия Измайлова вновь смогла задать волнующий вопрос многих россиян во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она традиционно подняла тему пенсионных выплат.

«Индексацию работающим пенсионерам отменили пять лет назад. Меру представили, как временную, но вынужденную. При каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам?», — поинтересовалась журналист.

Владимир Путин одобрил ее заботу о старшем поколении и пообещал со стороны государства помочь в этом.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность. Вы хоть и «Молодой ленинец», но то, что заботитесь о старшем поколении, это здорово. В Советском союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна», — ответил президент России на вопрос пензенского репортера.

Также глава страны подчеркнул, что нужно разобраться с начислениями пенсий и подумать о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров. Зачастую они работают там, куда другие граждане не особо стремятся и получают не такой большой доход.

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая пресс-конференция Владимира Путина — трансляция»

В 2021 году индексация пенсий ожидается выше уровня инфляции и будет около 4%, а индексация пенсий — 6,3%, добавил Путин.

ИА REGNUM напоминает, по прогнозу из проекта бюджета ПФР, при численности пенсионеров на начало 2020 года — 43 552,7 тыс. человек, к началу 2021 года их число сократится на 261,7 тыс. человек, до 43 253,1 тыс. человек. Счетная палата приводит данные, что в 2020 году прожиточный минимум пенсионера на уровне предыдущего года остался в 24 регионах, из которых в девяти показатель не менялся с 2018 года. В итоге в 24 регионах «общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей ФСД составило от 0 до 10 рублей».

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