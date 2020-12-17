Пенза, , 16:13 — REGNUM Журналист газеты «Юный ленинец» Юлия Измайлова вновь смогла задать волнующий вопрос многих россиян во время ежегодной пресс-конференции Владимира Путина. Она традиционно подняла тему пенсионных выплат.

« Индексацию работающим пенсионерам отменили пять лет назад. Меру представили, как временную, но вынужденную. При каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам? », — поинтересовалась журналист.

Владимир Путин одобрил ее заботу о старшем поколении и пообещал со стороны государства помочь в этом.

« Условие простое — бюджетная обеспеченность. Вы хоть и «Молодой ленинец», но то, что заботитесь о старшем поколении, это здорово. В Советском союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идёт о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна », — ответил президент России на вопрос пензенского репортера.

Также глава страны подчеркнул, что нужно разобраться с начислениями пенсий и подумать о дополнительной поддержке отдельных категорий пенсионеров. Зачастую они работают там, куда другие граждане не особо стремятся и получают не такой большой доход.

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В 2021 году индексация пенсий ожидается выше уровня инфляции и будет около 4%, а индексация пенсий — 6,3%, добавил Путин.

ИА REGNUM напоминает, по прогнозу из проекта бюджета ПФР, при численности пенсионеров на начало 2020 года — 43 552,7 тыс. человек, к началу 2021 года их число сократится на 261,7 тыс. человек, до 43 253,1 тыс. человек. Счетная палата приводит данные, что в 2020 году прожиточный минимум пенсионера на уровне предыдущего года остался в 24 регионах, из которых в девяти показатель не менялся с 2018 года. В итоге в 24 регионах «общее увеличение пенсионных выплат у 96,4% получателей ФСД составило от 0 до 10 рублей».

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