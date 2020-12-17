Москва, , 15:45 — REGNUM Российские контролирующие органы никогда не выходят из «регуляторного ража». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал призыв премьер-министра РФ Михаила Мишустина «не впадать в регуляторный раж».

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«Российские контролирующие органы никогда не выходят из «регуляторного ража». Еще со времен Медведева так и не удалось осуществить конверсию «регуляторной гильотины». Регуляторы с огромным удовольствием множат сущности своих функций, каждый раз утверждая, что им не хватает то полномочий, то людей, то финансирования для эффективной работы. Но это все законы бюрократии, которые прекрасно знакомы нашему премьер-министру, — сказал Ордов. — Можно только согласиться с высказыванием Мишустина о необходимости ограничить влияние на экономику людей, очень мало в ней понимающих. Ограничить избыточную активность контролеров в административной системе всегда пытаются, создавая контролеров за контролерами.

Поэтому, как полагает Ордов, рассчитывать на реальное административное самоограничение не приходится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в текущей неблагоприятной экономической обстановке нельзя подрывать деятельность российских предприятий дополнительными мерами по сдерживанию цен на товары.

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